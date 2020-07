Fulham bate Cardiff fora de casa e coloca um pé na decisão por vaga na Premier League

O Fulham viajou até o País de Gales nesta segunda-feira (27) para disputar o jogo de ida das semifinais dos play-offs de acesso à Premier League contra o Cardiff City e saiu com a vitória por 2 a 0, mesmo sem Mitrovic, destaque da equipe, lesionado.

O vencedor do confronto, que tem jogo de volta agendado para a próxima quinta-feira (30), disputa uma decisão (contra Swansea ou Brentford) para determinar a última vaga disponível para a próxima temporada da elite do futebol inglês disponibilizada pela Championship, segunda divisão do país..

O Cardiff teve as melhores oportunidades do primeiro tempo, mesmo que poucas (deu até menos chutes ao gol que o Fulham). A primeira oportunidade, logo aos 12 minutos, foi a mais clara, quando Bacuna chutou, Rodak fez boa defesa e, no rebote, Hector foi guerreiro para afastar a bola em cima da linha.

Mas o cenário mudou na segunda etapa, com o Fulham muito melhor em campo.

Onomah chamou a responsabilidade para abrir o placar para o Fulham aos 4 minutos da segunda etapa. Ele recebeu de costas para o gol, entrou na área passando por dois defensores e bateu firme. Golaço.

Outra pintura fechou o placar. Já aos 46 minutos, Kebano bateu falta no ângulo e não deu chances para o goleiro: 2 a 0.

Cardiff City 0 x 2 Fulham

Gols: Onomah e Kebano (FUL).

CARDIFF CITY: Smithies; Bennett, Nelson, Morrison, Bacuna; Ralls, Pack; Hoilett (Vaulks), Tomlin, Mendez-Laing (Murphy); Glatzel (Ward). Técnico: Neil Harris.

FULHAM: Rodak; Bryan, Ream, Hector, Christie; Cairney, Reed; Kebano (Odoi), Onomah, Knockaert (Kamara); Reid. Técnico: Scott Parker.

Antes dessa partida, ambos os times estavam com 23 vitórias na história de 58 jogos do confronto

O Fulham venceu 3 dos últimos 5 jogos entre as equipes

Posse de bola suerior para os visitantes: 63 %

Nas finalizações, Fulham também dominante: 13 (4 no alvo) contra 6 (3) do Cardiff

Cenário de play-offs

Na segunda divisão do Campeonato Inglês, os dois melhores times da temporada sobem imediatamente para a elite (Leeds e West Brom), enquanto os quatro seguintes da tabela disputam os play-offs.

O 3º (Brentford) enfrenta o 6º (Swansea), e o 4º (Fulham) enfrenta o 5º (Cardiff) nas semifinais, em jogos de ida e volta. Os vencedores no placar agregado decidem a terceira vaga ara a próxima temporada da Premier League em Wembley, jogo único.

Do outro lado da chave, o Swansea recebeu o Brentford no último domingo (27) e saiu com a vitória por 1 a 0, graças a golaço de Ayew.

Próximo jogo

A vaga na final dos play-offs será definida em Londres, no Craven Cottage, quando as equipes realizam o jogo de volta.