Furiosa com machismo, Eliza quebra tudo e ataca Arthur · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) vai mostrar que seu jeito marrento está de volta em Totalmente Demais. A ruiva ficará furiosa ao ouvir um papo machista entre Arthur (Fabio Assunção) e Maurice (Reginaldo Faria), no qual o pai diz ao filho que ela está fácil de ser conquistada. “É só pegar! Depois larga!”, dirá o bon vivant. Irritada, a aspirante a modelo atacará a postura de Arthur e até quebrará objetos na casa dele.

O dono da agência confessará ao pai que está gostando de Eliza. Arthur revelará que os dois trocaram beijos na Pedra do Arpoador e há um clima de romance entre eles.

Maurice dará conselhos bem machistas ao filho. “Beijou? Tudo bem, parabéns. Agora você tem que ir para os finalmentes. Vai dizer que não quer?”, questionará o personagem de Reginaldo Faria.

“Querer, eu quero muito”, confessará Arthur. Neste momento, Eliza chegará na sala mas não fará barulho; ficará só ouvindo a conversa. Após escutar Maurice frisar que com ela Arthur pode “só pegar e depois largar”, a ruiva arremeçará um vaso em direção aos dois.

“Cafajeste!”, gritará a ruivinha furiosa. “Minha mãe que está certa. Você fica falando coisas bonitas para mim, mas quando conseguir o que quer vai me jogar fora”, esbravejará Eliza na novela, em cenas que irão ao ar no capítulo desta sexta.

