Fuvest fará prova da primeira fase da USP em 10 de janeiro de 2021

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), que realiza o vestibular para a Universidade de São Paulo (USP), divulgou na noite de quinta-feira (9) alterações em seu calendário. De acordo com a entidade, o Manual do Candidato será disponibilizado no dia 24 de agosto e as inscrições para o exame estarão abertas do dia 31 de agosto até 23 de outubro de 2020.

A prova da primeira fase do seu vestibular será realizada no dia 10 de janeiro e as provas da segunda fase nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2021. “As alterações em calendário foram feitas com o objetivo de dar mais oportunidade para que os candidatos possam se preparar para o Concurso Vestibular 2021”, disse a Fuvest em nota.

A entidade também ampliou o prazo para recebimento dos pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição para o Vestibular 2021 para as 23h59 do dia 24 de julho. Os pedidos devem ser feitos por meio do site www.fuvest.br.

A divulgação da lista de aprovados na primeira fase da USP ocorrerá em 15 de março de 2021.

No próximo ano, serão oferecidas 11.147 vagas para ingresso na USP, de acordo com a entidade. Pelo menos 8.242 dessas vagas serão destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest. As outras 2.905 vagas serão destinadas pela USP para a seleção de estudantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu/Enem).

Taxa de isenção

Alunos que cursam ou concluíram o ensino médio na rede estadual ou em outras redes públicas podem solicitar a isenção da taxa de R$ 182 no Vestibular 2021. Além de ter estudado ou ser aluno da rede estadual, municipal ou federal, o estudante também deve se encaixar no perfil de alguma das três modalidades de benefícios oferecidas. *Informações da Agência Brasil.