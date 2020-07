Gael García Bernal protagonizará novo filme de M. Night Shyamalan

O novo filme de M. Night Shyamalan, feito pela Universal Pictures, acaba de ganhar um protagonista: o mexicano Gael García Bernal (Viva: A Vida é uma Festa e Diários de Motocicleta). Ele se juntará a Ken Leung, Nikki Amuka-Bird e Abbey Lee, confirmados no mês passado.

Até o momento, o projeto não possui um título anunciado, nem detalhes sobre a trama, assim como o nome do personagem de Bernal. Esta também será a primeira vez que um filme do cineasta servo terá um protagonista latino.

Rodrigo De la Serna e Gael García Bernal em ‘Diários de Motocicleta’Fonte: IMDb/Reprodução

Além de dirigir, Shyamalan assina o roteiro e produz o longa, além de ser o principal financiador. Ele espera assim, repetir o mesmo sucesso de A Visita, Fragmentado e Vidro, que tiveram um orçamento de aproximadamente US$ 35 milhões e arrecadaram US$ 600 milhões na bilheteria mundial. Em dezembro de 2019, o diretor falou sobre financiar seus próprios filmes.

“Estou adorando essa abordagem, onde eles [os financiamentos] são mínimos, contidos, eu sou o responsável, assumimos grandes riscos e tentamos atingir essa mistura de humor sombrio, com alguns problemas complicados” explicou Shyamalan. “Sinto que estou sendo um bom parceiro para meus distribuidores. Eu gosto disso porque me permite trabalhar com muita rapidez na elaboração dessas histórias, de modo que esses filmes seguem essa arquitetura de abordagem e processo. Mesmo que eu esteja me enganando e sendo mais ousado, está funcionando porque quando penso nesses três filmes — todos esquisitos e sombrios —, acho que eles conversam entre si”.

Até o momento, não há um prazo para o início da produção — que foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus —, porém, é esperado que as gravações comecem até outubro de 2020. Já para o lançamento, a Universal projeta colocar o filme nas salas de cinema no dia 23 de julho de 2021.