Gagá, Pancrácio faz Candinho chorar que nem criança; entenda · .

Com a pulga atrás da orelha, Pancrácio (Marco Nanini) vai fazer Candinho (Sergio Guizé) pedir colo à sua mãe, Anastácia (Eliane Giardini), em Êta Mundo Bom!. O caipira se acabará de chorar quando o professor levantar a suspeita de que Filomena (Débora Nascimento) possa ter reatado com Ernesto (Eriberto Leão) –e até posado nua novamente.

A desconfiança do filósofo, entretanto, não terá o menor fundamento. Grávida e chantageada por Sandra (Flávia Alessandra), a irmã de Mafalda (Camila Queiroz) deixou São Paulo na calada da noite para se refugiar na fazenda de seus pais na fictícia cidade de Piracema.

“É tudo muito suspeito. Filomena desapareceu no dia em que você ia se casar com Sandra”, implicará gratuitamente o pensador interpretado por Marco Nanini. “Ela pensava que eu não queria mais ela. Eu acusei a Filó. Falei para ela que só queria saber do dinheiro d’eu”, lamentará o matuto.

Até mesmo Pirulito (JP Rufino) se intrometará na conversa. “Magoou a coitada, não por falta dos meus conselhos”, dirá o menino, antes de levar um tremendo puxão de orelha do protagonista interpretado por Sergio Guizé. “Que conselho você deu se até fazia sinal para eu beijar a Sandra?”, esbravejará o caipira.

“A loirona é um pitéu. Falei para beijar e não para casar”, justificará o garoto, que fechará a matraca depois de uma bronca do gêmeo de Pandolfo (Marco Nanini). “Devemos pensar numa hipótese muito pior, isso sim”, insistirá o acadêmico nas cenas que serão exibidas nos próximos capítulos do folhetim de Walcyr Carrasco.

Bigodinho

Pancrácio duvidará de que a personagem de Débora Nascimento realmente esteja escondida na casa da mãe de Diana (Priscila Fantin) no interior e mais uma vez colocará a honra de Filomena em jogo por ter trabalho no dancing. “Eu não quero lhe desagradar, Candinho. Tenho você no coração feito um filho”, enrolará o educador.

Ele, então, afirmará com todas as letras que a filha de Cunegundes (Elizabeth Savala) deve estar escondida no ateliê do vilão de Eriberto Leão. “Pode estar perfeitamente instalada na casa de Ernesto, divertindo-se. Até posar nua pode ser que pose novamente”, disparará o ancião.

As lágrimas vão brotar nos olhos de Candinho junto com a raiva. “Eu vou até aquele ateliê. Eu vou dar uma surra nele. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Ele não há de criar meu filho nunca. Nem há de ficar com a Filó”, choramingará o rapaz na reprise do Vale a Pena Ver de Novo.

