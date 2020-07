Galaxy Note 20: o que esperar do novo topo de linha da Samsung?

Como já anunciamos, a Samsung fará seu evento virtual Galaxy Unpacked no dia 5 de agosto, onde, de acordo com um vídeo publicado pela própria companhia, cinco novos produtos serão apresentados. Entre eles, está o próximo smartphone da Sammy, o Galaxy Note 20, conhecido pelos recursos exclusivos da caneta S Pen.

É esperado que o Galaxy Note 20 seja lançado em duas variantes: a padrão e a Ultra. Além destas, alguns rumores ainda indicam uma possível versão Plus. Todos eles devem vir equipados com o Snapdragon 865 ou 865 Plus (ao menos nos EUA e na Coreia do Sul).

Renders do Note 20 Ultra. (Fonte: WinFuture/Reprodução)Fonte: WinFuture

Esses chips da Qualcomm não possuem modem 5G embutidos, mas podem trabalhar em conjunto com o X55, modem 5G fabricado pela própria empresa.

Em relação ao display, o Note 20 Ultra pode vir com uma tela de 6,9”, resolução de 3200 x 1440 pixels e atualização de 120 Hz. Esta seria a mesma atualização da tela de 6,87” do Note 20 Plus, que teria resolução de 2345 x 1084 pixels. Já o Note padrão teria tela de 6,7”, resolução de 2400 x 1080 pixels e atualização de 60 Hz.

Há uma questão sobre a atualização da tela: será que os 120 Hz seriam suportados, mesmo que a resolução máxima estivesse em uso, ou somente em resoluções mais baixas, como na linha S20?

Câmera com metade do zoom do S20 Ultra

Um dos departamentos que o Note 20 pretende trazer aprimoramentos em relação ao S20 Ultra é a câmera. O zoom de 100x do S20 ultra não impressionou o quanto se esperava e, agora, parece que o Note 20 pode vir com zoom de 50x, porém com um desempenho geral superior à câmera de seu irmão lançado em fevereiro.

No vídeo abaixo, vazado pelo canal Jimmy is Promo, podemos ver que o módulo de câmera do Note 20 Ultra é bem robusto, o que pode indicar que o sensor de zoom recebeu um grande aprimoramento, apensar de ter metade da capacidade do S20 Ultra.

[embedded content]

A caneta S Pen também deverá trazer novos recursos, principalmente os relacionados ao uso à distância.



Fonte: Tecmundo