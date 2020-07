Galaxy Note20 e Note20 Ultra custarão até € 1.449, cita vazamento

A Samsung pretende anunciar pelo menos cinco dispositivos no próximo dia 5 de agosto, quando sediará o evento Unpacked 2020. Entre eles, há os smartphones Galaxy Note20 e Note20 Ultra. Ainda que seja um rumor, o suposto preço dos dispositivos foi vazado antes da hora.

Os preços foram divulgados por Ishan Agarwal no Twitter na última segunda-feira (27). Segundo ele, a nova linha começa em 999 euros e pode passar dos € 1.400:

Galaxy Note20 (256 GB) : € 999, ou cerca de R$ 6 mil

Galaxy Note (512 GB) : € 1.099, ou cerca de R$ 6,7 mil

Galaxy Note20 Ultra (256 GB) : € 1.349, ou cerca de R$ 8,2 mil

Galaxy Note20 Ultra (512 GB): € 1.449, ou cerca de R$ 8,8 mil

Vale citar que os valores convertidos acima não consideram impostos e outras tarifas, e é baseado no câmbio atual (1 euro = R$ 6,08). Para efeito de comparação, a linha Galaxy Note10 teve preço de base de € 949, chegando até € 1.199. Aqui no Brasil, a linha chegou custando de R$ 5,3 mil a R$ 6,8 mil.

Além do preço dos smartphones, o vazamento também aponta que os fones de ouvido sem fio ‘Galaxy Buds Live’ possam custar € 189, ou cerca de R$ 1,1 mil.

O que podemos esperar

A linha Galaxy Note20 deverá ser lançada com chipsets Exynos 990 e Snapdragon 865, dependendo da região. Rumores apontam que apenas as variantes dos EUA e China terão o modelo com chipset Qualcomm.

Também é esperado que a linha traga taxa de atualização de 120Hz, mas não está claro se o modo funcionará na resolução Quad HD+.

As câmeras do modelo Note20 deverão contar com sensores de 12 MP (grande angular), 64 MP (telefoto) e mais um de 12 MP (ultra grande angular). Já o modelo Note20 Ultra deve contar com câmeras de 108 MP, 12 MP, 13 MP (periscópio) e foco automático a laser.