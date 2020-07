Galaxy S20 Lite: Samsung lista smartphone ainda não anunciado

[ad_1]



Na página de aplicativo da câmera 360º ‘Gear 360’ no Google Play, a Samsung listou um smartphone que ainda não foi anunciado. O ‘Galaxy S20 Lite’ seria o sucessor natural do S10 Lite, que chegou ao Brasil em fevereiro deste ano custando R$ 3.999.

Apesar de ter deixado escapar o nome do dispositivo, não há uma data confirmada para seu lançamento ou outras informações sobre o produto. O S20 Lite supostamente entrou nos planos da Samsung em 15 de junho, após reunião entre executivos da empresa.

Segundo o site ETNews, o fabricante revisou a estratégia de lançamentos do segundo semestre para impulsionar as vendas. Vale citar que a linha de smartphones Galaxy S20 foi lançada no Brasil em março. No dia 5 de agosto novos smartphones da Samsung também deverão ser anunciados, entre eles a nova linha Galaxy Note20.

Página do app ‘Gear 360’ no Google Play lista celular não lançado da Samsung.Fonte: Google Play/Reprodução

Ao citar o Galaxy S20 Lite na página de um aplicativo, a Samsung alertava para o fim do suporte à câmera Gear 360, lançada há quatro anos. “A partir de 1 de agosto de 2020, as atualizações das aplicações e o apoio à compatibilidade nos novos telefones serão descontinuados”, diz o aviso.

A Samsung também lista modelos recentes, como o Galaxy Fold e a linha S20, como ainda compatíveis com o gadget. Então, a companhia cita que o Galaxy Z Flip e Galaxy S20 Lite “não são suportados”.