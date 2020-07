Galaxy Tab S7 e S7+ vazam antes Samsung Unpacked

A Samsung deve lançar no evento Unpacked, em 5 de agosto, a nova linha Galaxy Tab S7, mas um grande vazamento já revelou quais podem ser as especificações de ambos os tablets. O site alemão WinFuture compartilhou detalhes completos sobre os produtos, além de imagens revelando o design dos dispositivos.

Segundo as informações trazidas pela publicação, o Tab S7 e S7+ serão os primeiros tablets do mundo a trazer o chip Snapdragon 865 Plus 5G, novo processador top de linha da Qualcomm, e tela de 120 Hz para o mercado. Os dois modelos também devem trazer displays consideravelmente maiores que o painel de 10,5” presente no Tab S6.

Os novos tablets da Samsung contarão com telas maiores que a linha Tab S6Fonte: WinFuture

O Galaxy Tab S7 deve chegar com tela LCD de 11” de resolução 2,560 x 1,600 pixels com brilho de 420 nits. Já a versão Plus pode vir equipada com um painel AMOLED de 12,4” de 2.800 x 1.725 pixels e 500 nits.

Outra diferença entre os modelos estaria na bateria: os dois produtos chegarão com recarga rápida de 45 W e USB-C, mas com capacidades diferentes. Enquanto o modelo padrão deve chegar com 7.040 mAh, o Tab S7+ teria uma fonte de alimentação de 10.090 mAh.

Câmeras e produtividade

Na parte de captura de imagens, os dois tablets contam com especificações similares, segundo os vazamentos. Os produtos devem chegar com duas câmeras traseiras: o sensor principal teria 13 MP, com suporte para vídeos em 4K e 30 quadros por segundo, enquanto a solução auxiliar teria 5 MP com lente ultrawide.

Os tablets da linha Tab S7 trarão duas câmeras traseiras e Flash LEDFonte: WinFuture

Já a câmera de selfies seria de 8 MP e ficaria localizada na borda lateral da tela, para capturar imagens com o tablet na horizontal. De acordo com as imagens, os produtos não contarão com leitor de digitais físico e virão com sensor biométrico integrado no display.

A Samsung também trará melhorias voltadas para produtividade em ambos os tablets, de acordo com o WinFuture. A linha Tab S7 viria com novas interações com a S Pen e aplicativo Samsung Notes integrado com OneNote e Outlook. Além disso, a fabricante deve lançar um teclado para ser utilizado com os dispositivos no modo Dex.