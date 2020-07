Galo dá aval para agente negociar contratação de atacante argentino

De acordo com informações do UOL Esporte, o Alvinegro deu até a segunda quinzena de julho para o intermediário convencer Andrés Fassi, presidente do time argentino, a liberar Bustos. A negociação corre há algum tempo e o cartola não descarta vender o atacante de 22 anos.

Para além da negociação, o Atlético tem o aporte financeiro de Rubens Menin, mecenas do clube, para investir na contratação do atacante.

Independentemente de ter vários indícios de que a tratativa caminha para um final positivo, o clube mineiro se mantém cauteloso, principalmente pela vontade de Fassi em mandar o atacante para a Europa e pelo mandatário ter pedido mais do que o dobro oferecido (2,7 milhões de dólares) e recusado pelo atleta. O Talleres quer 6 milhões de doláres líquidos por 50% dos direitos do jogador.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.