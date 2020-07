Galo deve aumentar lista de empréstimos com duas novas liberações

O total, conforme informações do GloboEsporte.com, já inclui os dois casos que ainda vão acontecer: Edinho, que vai para a Coreia do Sul, e Michael, que acertou sua ida para Portugal. Além da dupla, o Galo cedeu outros nove atletas, sendo: Fernando, Nathan, Matheus Mancini, Iago Maidana, Yago, David Terans, Bruninho, Daniel Penha e Denilson.

Além dos que já foram emprestados, o Atlético ainda pretende emprestar Ramón Martínez e Lucas Hernández, que treinam no time de transição, e Zé Welison, que não está nos planos de Sampaoli. O Galo também busca a quebra de contrato com outros dois atletas: Ricardo Oliveira e Mansur, que têm vínculo até o final da temporada e não agradam o argentino.

– Michael





Será emprestado ao Paços de Ferreira até jun/2021



Contrato no Atlético até dez/2022

– Nathan





Cedido ao Coritiba até dez/2020



Contrato no Atlético até dez/2021

– Matheus Mancini





Cedido ao Confiança até dez/2020



Contrato no Atlético até dez/2020

– Iago Maidana





Cedido ao Sport até dez/2020



Contrato no Atlético até dez/2022

– Yago





Cedido ao CSA até dez/2020



Contrato no Atlético até dez/2021

– David Terans





Cedido ao Peñarol até dez/2020



Contrato no Atlético até jun/2023





– Bruninho





Cedido ao Sport até dez/2020



Contrato no Atlético até dez/2023





– Edinho





Será emprestado ao Daejeon até jun/2021



Contrato no Atlético até jun/2023





– Daniel Penha



Será emprestado ao Sampaio Corrêa até o fim da próxima Série B



Contrato no Atlético até dez/2023





– Denilson



Cedido ao Paços de Ferreira até jun/2021



Contrato no Atlético até jun/2023