Gay faz sexo no De Férias com o Ex e pede para os pais não assistirem ao reality · .

Leonardo Lacerda sairá do mar no De Férias com o Ex Brasil 6 no episódio desta quinta-feira (16) no posto de ex-namorado de Matheus Magalhães. Ciente de tudo o que aconteceu em Jericoacoara (CE), o modelo de 25 anos pediu para que seus pais não vejam o reality. “As coisas vão ser mostradas. Sexo, beijo… Eu tive que falar com a minha mãe. Falei para não assistirem”, contou ele em conversa com o ..

“Esse ponto é delicado (risos). Eu não falei [o que aconteceu] para a minha família. Não expliquei muito bem o que era [o programa], e eles também não quiseram ouvir sobre”, disse. Mesmo assim, Lacerda achou melhor contar tudo o que aconteceu no reality de pegação para sua mãe não ficar tão chocada, caso receba algum vídeo isolado. Para o pai, ele não falou muita coisa.

“Depois que fiz as coisas no programa, tive que falar para a minha mãe, caso alguém da família conte para ela ou se vazar algum vídeo que me comprometa muito. O mínimo é falar para ela antes, para não ficar tão chocada”, explicou. Leo não mora mais com os pais desde que saiu de São Paulo e se mudou para Curitiba para cursar faculdade de Engenharia Civil.

O modelo afirmou que quando foi chamado para o programa, ainda não sabia qual ex estaria lá. “Quando soube que era o Matheus, fiquei com medo. Quando vi, o sentimento ficou à flor da pele, voltou aquele sentimento de antes”, confessou ele, que ficou com ciúme de Rafa Vieira e Jarlles Gois por terem ficado com seu ex antes de ele chegar à mansão do reality.

“Voltou um pouco da química que a gente teve. São cinco anos da nossa história. A gente se resolveu lá e viveu o passado”, entregou o ex de Magalhães. Os dois namoraram sério durante dois anos, mas continuaram se encontrando e só se afastaram quando Leonardo foi fazer um intercâmbio na Bélgica, onde ele estava quando recebeu o convite para participar do reality através do Instagram.

“Fiquei desconfiado. Falei: ‘Esse programa não é hétero? Não sei se você percebeu, mas meu Instagram é bem gay’. Daí explicaram que essa edição teria espaço para os LGBTQs”, contou ele. “Depois eu vi que era verdade e pensei ‘não custa tentar’. Fiz as etapas, participei das entrevistas e fui”, disse.

A chegada de Leo deverá abalar ainda mais a relação de Matheus com Rafa, que também é seu ex. Os dois chegaram a dividir a suíte master, mas a presença de Jarlles foi outro fator que criou atritos. Matheus e Larcerda não se falavam desde antes do intercâmbio e só voltaram a se reencontrar nas gravações do programa.

© 2020 . | Proibida a reprodução