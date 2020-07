Gêneros literários no Enem – Notícias Concursos

A literatura, sempre presente no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e em outros vestibulares, pode ser cobrada de formas distintas em cada avaliação. É o caso dos gêneros literários no Enem, por exemplo.

Enquanto este assunto é exigido de forma mais direta em outros vestibulares, costuma vir diluído na prova do Enem, de modo que provavelmente não será exigido do participante a definição de cada um dos gêneros literários. Desse modo, o estudante precisa ter uma noção das características de cada gênero, das quais trataremos neste artigo.

Os gêneros literários consistem em conjuntos de obras que possuem características literárias e estéticas em comum. A classificação dos textos em gêneros literários são classificações clássicas de Aristóteles e Platão. São eles: gênero lírico, gênero épico, e gênero dramático.

Gênero lírico

O gênero lírico é marcado pela musicalidade. Os textos desse gênero expressam emoções e sentimentos, sendo caracterizados pela função poética da linguagem. A falta de impessoalidade é também marca dos textos líricos. Desse modo, é muito comum que sejam escritos em primeira pessoa (pronomes e verbos).

A escolha das palavras demonstra preocupação com a sonoridade do texto, portanto, os poemas como elegia, ode, soneto, e écloga são alguns dos textos do gênero lírico.

O soneto, por sua vez, é o mais presente na prova do Enem e nos vestibulares em geral. Ele se caracteriza pela forma fixa em dois tercetos e dois quartetos, totalizando 14 versos.

Gênero épico

O gênero épico também é chamado de gênero narrativo pois há a presença de um narrador. Este narrador é responsável por descrever uma história e seus acontecimentos, com elementos como personagens, espaço físico e temporal.

Muitos dos textos narrativos cobrados em vestibulares fazem parte desse gênero. São eles: poesia épica, fábula, epopeia, novela, conto, crônica, ensaio e romance.

Gênero Dramático

Por fim, temos o gênero dramático, que abarca os textos com potencial para a encenação teatral, segundo Aristóteles. Os textos desse gênero podem ser escritos em verso ou prosa e apresenta uma narrativa com personagens e muitos diálogos.

Desse modo, entre os textos que integram o gênero épico figuram o auto, comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa.

