‘Gente magra com saúde porcaria’ · .

O famoso antes e depois. Se as fotos representassem os sentimentos, as aventuras vividas e tudo que foi aprendido entre uma e outra, elas fariam muito + sentido. Confuso? Deixa eu explicar… Qdo comecei a fazer a dieta cetogênica no início do ano passado, eu estava em um lugar bizarro. Enxaqueca, excesso de sono, estresse alto. Eu precisava melhorar a minha saúde! Com o passar dos meses, fui melhorando muito e como consequência, meu corpo tb foi mudando. Só que pra mim era muito claro, que eu estava fazendo aquilo pela minha saúde, pelo meu bem estar. Emagrecer era a consequência de um objetivo maior, ficar bem! E sabe o que + me perguntavam (compulsivamente) nos comentários? Quantos kg eu tinha perdido! TODO mundo queria um número! E a minha resposta sempre era a mesma: “Não importa quantos kg eu perdi e sim o fato da minha qualidade de vida ter melhorado MUITO”! Às vezes a gente esquece que tá CHEIO de gente magra com a saúde porcaria. “Ah Mari, a gente ainda tá falando do corpo considerado padrão”? Sim! Pq eu todo dia, contava o que estava fazendo para melhorar a minha saúde, e SÓ o que as pessoas pareciam estar preocupadas era saber o que marcava na minha balança. Ou então uma dica de dieta maluca pra secar milagrosamente, que eu não tinha pra dar. A busca nunca foi pelo corpo perfeito e nunca será! E nunca vai ser o pelo caminho + fácil, a receita milagrosa que todo mundo espera que exista. É a trajetória, é mudança de pensamento, é o aprendizado de coisas que trazem benefícios pra gente! Eu malho pq eu gosto? Não!! Já contei que eu ODEIO malhar! Era pra ficar magrinha e gostosa? Não!! Sempre foi para ser forte! E forte, em um sentido + amplo da palavra! Forte por dentro e por fora, pra poder aproveitar cada segundo e aguentar cada obstáculo, que a vida colocar na minha frente! O tema da semana é sobre “ANTES e DEPOIS”, só que não no visual, é sobre o que está por trás da aparência. É sobre nossas trajetórias, sobre objetivos reais e genuínos. É sobre dividir caminhos que nos levem além da mudança física, mas que impactem na nossa essência!! É sobre construir HOJE, o que seremos AMANHÃ. O + verdadeiro A