Geografia: 7 tópicos para entender a Caatinga

A Caatinga é um dos biomas mais importantes do Brasil. Por isso, é constantemente cobrado em vestibulares, assim como no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. Também pode haver questões sobre o tema em concursos relacionados à área ambiental.

De forma resumida, Caatinga consiste em um bioma de clima semi-árido, com a maior biodiversidade do mundo em comparação com outros locais com o mesmo clima.

Que tal conhecer mais detalhes sobre o assunto para fortalecer seus estudos em geografia?

Território e População

Existem mais de mil espécies da flora e mais de 300 da fauna encontrados somente na Caatinga, segundo o IBGE.

A Caatinga ocupa 11% do território nacional sendo que 70% do seu território fica localizado no nordeste brasileiro. A Caatinga pode ser encontrada em 9 Estados Minas Gerais, Sergipe, Maranhão, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí e Pernambuco.

Pra você ter uma idéia pelo menos 27 milhões de pessoas moram na região da Caatinga.

Características da Caatinga

Como falamos acima, o clima da Caatinga é o semiárido e fica longos períodos sem chuva. Além disso, a região é conhecida por ter altas temperaturas o que acaba caracterizando um clima quente e seco em boa parte do ano.

O regime hídrico da região também acompanha o clima e por isso a maior parte dos rios da região da Caatinga são intermitentes ou temporários.

Ou seja, eles aparecem nos períodos chuvosos e desaparecem nos períodos de seca.

Por sua vez, a vegetação da Caatinga é em sua maioria Xerófita, que são plantas que se adaptam ao clima seco e a aridez do solo.

Assim como, as árvores de maior porte atingem os corpos hídricos subterrâneos. Já as árvores de menor porte, são encontradas em solos rasos e mais secos.

A seca da Caatinga e suas razões naturais e sociais

O problema da seca na região acontece devido problemas naturais e sociais também.

Problemas Naturais

Existe uma alta pressão atmosférica sobre a região que possuem correntes de ar que transferem para latitudes maiores. Além disso, frentes polares chegam a região com menor força e isso corrobora para não entrada de umidade na região. Podendo variar de acordo com a época do ano.

Problemas Sociais

A região sofre com a concentração fundiária e isso torna-se centro de disputas políticas. Por isso, existe o termo “Indústria da Seca” que é quando a elite local e os empresários lucram com a seca.

Eles mantêm a política do coronelismo, desviando as verbas para locais de interesses pessoais e políticos, geralmente onde ganham mais votos.

Portanto, além das causas naturais da região o povo sofre com os problemas sociais que acabam gerando:

Desnutrição

Pobreza

Miséria

Mortes

Dificuldade para plantio

Dificuldade para criação de animais

Falta de políticas públicas que garantam o acesso água

Entre outros

Medidas para combater os problemas da Região

Algumas medidas foram tomadas para combater e amenizar o problema da região. Uma dessas medidas foi o programa Fome Zero, que ampliou a distribuição de cisternas, para que o povo tenha melhor acesso a água.

Outra prática usada na região é a construção de poços artesianos, porém a construção do mesmo deve passar pelo crivo de um especialista.

Outra medida bastante conhecida foi a transposição de água do Rio São Francisco que teve parte de seu curso, direcionado para locais do interior da Caatinga.

Atividades Socioeconômicas da Caatinga

Dentre as principais atividades socioeconômicas da região, destaca-se a agropecuária. Com as práticas da pecuária extensiva, que é quando o gado é criado solto, além da agricultura de subsistência e a agricultura comercial.

Dentre os tipos de agricultura os principais são a de sequeiro e a irrigada. E delas são produzidas Cana de açúcar, algodão, milho, fruticulturas, hortaliças, grãos, entre outros.

O Extrativismo também é bem explorado na região e fornece matéria prima para indústrias dos ramos de cosméticos, alimentícios e farmacêuticos.

Impactos Ambientais na Caatinga

Assim como outros biomas brasileiros a Caatinga também sofre com problemas ambientais. Dentre eles estão o desmatamento e as queimadas, ambos os processos contribuem para a desertificação do solo, agravando o problema da seca e da miséria.