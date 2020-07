Germano chora ao assumir traição durante doença de Lili · .

Germano (Humberto Martins) resolverá contar à ex-mulher que a traiu no passado com a babá de Fabinho (Daniel Blanco). Em Totalmente Demais, o executivo afirmará que quer provar que pode ser o homem que ela sempre quis. Na conversa com Lili (Vivianne Pasmanter), ele vai chorar ao relembrar o caso que teve com a funcionária enquanto a dona de casa vivia no quarto trancada com depressão pós-parto.

Ele será procurado por Gilda (Leona Cavalli) e descobrirá que ela também foi atrás da dondoca há algum tempo. Ele achará que ex-amante quer chantageá-lo e resolverá abrir o jogo com a dona da Bastille.

Na mansão em que morava, Germano ficará esperando a mãe de seu filho chegar de um encontro romântico com Rafael (Daniel Rocha), e ela se surpreenderá ao vê-lo. “Eu vim provar que eu posso ser o homem que você sempre quis que eu fosse”, anunciará o empresário. “Um pouco tarde pra isso”, responderá Lili.

“Nunca é tarde. Eu prometi que não vou mais mentir pra você, não vou te esconder nada, não vou te enganar. Eu fui procurado hoje pela Gilda. A ex-babá dos nossos filhos”, começará o presidente da Bastille, que ouvirá a ex retrucar que ela também a visitou há pouco tempo e que a dondoca não entendeu nada.

“Eu sei por quê. Ela veio me chantagear. É isso mesmo que você pensou. Eu tive um caso com a Gilda quando ela trabalhava aqui. E eu não sinto orgulho nenhum em

confessar isso”, vai disparar o adúltero.

Ele contará que foi assim que Fabinho nasceu. “Eu tava com depressão e você dormindo com a empregada? Você é um cafajeste, que não respeita a própria mulher, nem sua casa, nem seus filhos! Por que você tá me contando isso só agora? Por que a Gilda voltou? Por medo que ela te chantageasse? Sua consideração me deixa comovida”, vai se revoltar a dona da fábrica de cosméticos.

Ele alegará que sabe que errou, mas afirmará que foi uma única vez. Ela ficará brava com a revelação e colocará o ex-marido para fora de sua casa na mesma hora. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de quinta-feira (9) na novela das sete que a Globo reapresenta no lugar de Salve-se Quem Puder.

