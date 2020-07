Germano dá surra em Dino para defender Eliza · .

Germano (Humberto Martins) terá um encontro nada amigável com Dino (Paulo Rocha) em Totalmente Demais. Quando Eliza (Marina Ruy Barbosa) for presa, numa armação do vilão, o verdadeiro pai da aspirante a modelo irá até a prisão para resgatá-la, mas Dino também estará lá e exigirá uma quantia em dinheiro para retirar a queixa. Irado, o empresário vai descontar toda sua raiva numa surra que dará no mau caráter.

Dino finalmente conseguirá colocar Eliza na cadeia pela agressão que ela cometeu contra ele em Campo Claro. Neste ponto da trama, Germano já terá descoberto que é pai da jovem e irá à prisão para contar toda a verdade à filha e tirá-la dali.

O vilão ficará sabendo dessa movimentação pelo delegado Peçanha (Rodrigo Rangel) e também irá à cadeia para falar com o personagem de Humberto Martins. “Está lembrado de mim, doutor Germano? Sou marido da Gilda (Leona Cavalli), que trabalhou na sua casa… Mas, não foi só isso que ela fez, né?”, provocará ele.

Germano dirá que quer que Dino retire imediatamente a queixa contra Eliza, mas o malandro vai querer fazer chantagem. “Tudo na vida tem um preço, doutor… Inclusive a liberdade da sua filha. O senhor me paga um bom dinheiro e eu retiro a queixa”, vai propor o malvado.

“Você é mesmo um canalha”, Germano falará. Furioso, ele se descontrolará e partirá para cima de Dino aos socos. Policiais precisarão intervir para separar a briga.

