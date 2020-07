Germano deixa Gilda de pernas bambas com arrochada · .

Mãe de Eliza (Marina Ruy Barbosa), Gilda (Leona Cavalli) ficará com as pernas bambas ao reencontrar Germano (Humberto Martins) em Totalmente Demais. A cozinheira dará de cara com o ex-amante no bairro de Fátima (região central do Rio de Janeiro). Ela já saberá que o executivo está investigando se é o pai da ruiva. Por isso, tentará fugir dele. No entanto, o empresário a pressionará para terem uma conversa séria.

“Não tem necessidade, doutor Germano”, responderá a mãe da aspirante a modelo, amedrontada. “Como não tem?”, indagará o presidente da Bastille. Acompanhada dos dois filhos pequenos, ela dirá que precisa ligar para o marido para avisar que encontrou Dayse (Isabella Koppel), pois a menina terá ficado perdida pelas ruas da Cidade Maravilhosa até minutos antes do reencontro dos ex-amantes.

Conforme o ex-marido de Lili (Vivianne Pasmanter) for arrochando a ex-babá de seus filhos para saber mais sobre Eliza, a dona de casa irá ficar cada vez mais nervosa. “Então, depois que saiu lá de casa, você se casou?”, indagará o personagem de Humberto Martins.

“Isso mesmo. Com o Francisco, pai da Eliza”, responderá a mulher de Dino (Paulo Rocha). Ele perguntará o que o tal Francisco fazia, como morreu e quando morreu.

Germano perceberá que Gilda está com um colar que ele lhe deu. “Me desculpe, mas não tenho como não perceber. Você guardou esse colar durante todos esses anos?”, indagará. Nisso, Dayse indicará que é a única lembrança que sua mãe tem do pai de Eliza. “Fica quieta! Quem te chamou na conversa?”, brigará a mãe da menina.

Quem é o pai?

“Por que você ficou tão nervosa?”, questionará o pai de Fabinho (Daniel Blanco). “Eu tô nervosa porque meu filho não chega”, mentirá a mulher, referindo-se ao fato de Carlinhos (Kaik Brum) ter ido ao banheiro. O menino surgirá, e ela se despedirá desesperada para voltar à pensão na qual estará hospedada com a família.

“Nossa conversa ainda não terminou. Mas prefiro não falar na frente dos seus filhos. Crianças, vocês podem brincar lá dentro um pouco, pra eu falar com mãe de vocês?”, pedirá Germano. “Eu não tenho mais nada pra falar com o senhor”, cortará a mãe de Eliza, tensa.

“Me dá cinco minutos, por favor. Tem uma coisa que tá me deixando louco,

preciso saber. A Eliza é minha filha?”, perguntará ele, na lata. “Já disse que o pai dela é o Francisco. Era um caminhoneiro, que Deus o tenha”, responderá a mulher.

“Era mesmo? Esse colar, a idade dela, tudo faz sentido…”, cutucará o empresário. Nesse momento, ela será salva do interrogatório graças ao marido ogro. Dino já chegará brigando com a mulher e perguntando: “Quem é esse cara colado em você?”. Gilda desconversará e fugirá do assunto na mesma hora.

