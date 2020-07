Germano é assombrado por ‘esqueleto’ e traz à tona um bafão · .

Germano (Humberto Martins) receberá uma visita do passado que trará à tona um bafão do empresário. Em Totalmente Demais, o presidente da Bastille será “assombrado” por Gilda (Leona Cavalli). O ex-marido de Lili (Vivianne Pasmanter) revelará a Zé Pedro (Hélio de La Peña) que teve um caso com a ex-babá. “Um esqueleto dentro do armário”, dirá ele.

Correndo risco de perder o bar e a casa da família, a companheira de Dino (Paulo Rocha) irá até a empresa de cosméticos procurar o ex-patrão. Porém, ela não conseguirá conversar com o pai de Fabinho (Daniel Blanco).

A secretária da Bastille avisará o chefe que a ex-babá foi até o escritório, deixando Germano desesperado. “Eu tô aqui cheio de problemas e ainda por cima me aparece essa assombração”, soltará ele em um desabafo com Zé Pedro. “Tá vendo fantasma agora, doutor?”, brincará o advogado.

“Antes fosse. Você sabe quando você tem um esqueleto que você guarda dentro de um armário e você tem certeza absoluta que ele nunca mais vai aparecer na sua vida? Alguém do meu passado acabou de voltar para me assombrar”, contará o pai de Sofia (Priscila Steinman).

“A única amante que eu tive na minha vida. A babá dos meus filhos. Foi uma fase muito complicada na minha vida. A Lili tinha acabado de ter o Fabinho e ela teve depressão pós-parto. Não queria me ver nem pintado. E eu era jovem, cheio de energia”, justificará o executivo. “E a babá era bonita”, concluirá o marido de Dorinha (Samanta Schmütz).

“Foi difícil resistir. Nós tivemos alguns encontros secretos. De uma hora pra outra, a Gilda pediu as contas e sumiu”, relembrará o empresário. Zé Hélio perguntará se a dona da Bastille descobriu a traição. “Ela nem desconfia. E eu nem preocupei porque ela sumiu mesmo. Até hoje”, afirmará o personagem de Humberto Martins.

“Logo agora que eu tô querendo reconquistar a Lili. Essa mulher não tinha nada que aparecer. Eu sei porque a Gilda voltou. Ela quer me chantagear, ela deve tá precisando de dinheiro”, deduzirá Germano nas cenas previstas para irem ao ar a partir de quinta-feira (9). Essa será mais uma pista que os autores Rosane Svartman e Paulo Halm darão sobre quem é o verdadeiro pai de Eliza (Marina Ruy Barbosa).

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução