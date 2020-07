Germano explode de fúria com traição sórdida de Carolina · .

Germano (Humberto Martins) irá explodir de fúria com Carolina (Juliana Paes) em Totalmente Demais ao saber que ela revelou a Lili (Vivianne Pasmanter) que Eliza (Marina Ruy Barbosa) é sua filha. O empresário confiará ao segredo à jornalista e até contará com ela para conseguir amostra do DNA da ruiva para um exame. Mas a diretora da revista de moda trairá a confiança do amigo por causa da obsessão em prejudicar a rival.

“Eu era um canalha, jovem, e principalmente, burro. E apesar do desejo pela Gilda (Leona Cavalli), acredite ou não, eu amava a minha mulher”, desabafará Germano no ombros de Carolina, após ser procurado pela ex-babá.

O empresário ficará em choque ao saber que a filha de Gilda é Eliza e pedirá para Carolina ajudá-lo em segredo a comprovar a paternidade da modelo. Com o resultado em mãos, a personagem de Juliana Paes encontrará a oportunidade perfeita de tentar prejudicar a ruivinha no concurso de beleza e procurará Lili para soltar a bomba.

Só que o tiro sai pela culatra. Lili, além de desprezar Carolina, contará ao ex-marido que o que a venenosa anda fazendo. Com isso, Germando ficará uma fera e solatrá os cachorros em cima da jornalista.

“Você me traiu Carolina. Por que você foi contar para a Lili que a Eliza é minha filha? Eu pensei que nós fossemos amigos”, esbravejará. “Você me traiu, Carolina, da maneira mais sórdida. Eu confiei a você um segredo da minha vida”, emendará ele.

