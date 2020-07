Germano vira carrasco de Carolina e arma vingança terrível · .

Os dias de paquera e atração sexual entre Germano (Humberto Martins) e Carolina (Juliana Paes) ficarão para trás em Totalmente Demais. Quando descobrir que Eliza (Marina Ruy Barbosa) é filha do empresário, ela logo contará a Lili (Vivianne Pasmanter). Germano ficará irado e se vingará: dirá a Carol que sua revista perderá o patrocínio da Bastille.

A diretora de redação não desistirá de fazer Eliza perder o concurso Garota Totalmente Demais e achará que encontrou seu grande trunfo ao descobrir a verdade sobre a origem da garota.

Por isso, a diretora de redação contará a novidade a Lili, na expectativa de que a ricaça se volte contra a ruiva. Ao saber disso, Germano irá tirar satisfações com Carolina, que tentará se explicar.

“Eu tinha que falar a verdade para a Lili. Pensa bem… Que mulher ia querer que a filha da amante do próprio marido representasse a empresa da família?”, provocará a irmã de Dorinha (Samantha Schmütz).

O empresário dirá que sua ex-mulher gosta de Eliza e jamais prejudicaria a aspirante a modelo. Germano ainda desprezará Carolina e falará que ela deveria se envergonhar de sua atitude.

“Eu tenho vergonha, sim. Mas eu tinha que tentar”, afirmará ela. O personagem de Humberto Martins, então, não terá piedade. Ele humilhará Carolina e anunciará sua vingança.

“Ah, teve. Então você vai pagar. A partir de agora, eu vou cortar toda a verba da Bastille destinada à Totalmente Demais. A fonte secou, Carolina. Eu vou acabar com a sua carreira”, dirá ele.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução