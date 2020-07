Gerrard elege os melhores de sua carreira

Lenda do Liverpool, pelo qual conquistou a Champions League em 2005 e disputou quase 850 partidas, e atual técnico do Rangers, Steven Gerrard participou do podcast Match of the Day Top 10 da BBC e respondeu perguntas sobre sua vivência no futebol. Quem era seu ídolo? Jogo favorito? Melhor com quem jogou? Veja as respostas para esses e outros questionamentos abaixo:

Melhor com quem jogou – Luis Suárez no Liverpool. Eu não acho que você ficará surpreso com isso. Absolutamente um jogador fenomenal.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Melhor contra quem jogou – Aqui eu gostaria de escolher dois. No meu começo foi Zinedine Zidane. Estava com 20 e poucos e provavelmente foi a primeira vez que que tive de ir a um campo de futebol e sair e estava totalmente em choque, porque eu estava admirado por alguém. Apenas o tamanho, a fisicalidade, o poder, a força, a habilidade, o tamanho de seu pé e a forma como manipulava a bola.

O outro é Lionel Messi, com certeza. Ele é apenas um jogador de futebol absurdo, existem alguns que operam em um planeta diferente do resto de nós. Ele é meu Diego Maradona moderno.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Melhor técnico que o treinou – Rafa Benítez. Taticamente, ele me melhorou. O relacionamento entre eu e o Rafa não foi desses de pai e filho, mas, se você está falando sobre alguém que podia armar um time para vencer um jogo de futebol ou romper seu jogo individual para te ajudar a chegar no próximo nível ser um melhor jogador para isso, é definitivamente o Rafa.

Gol favorito – Eu tenho que escolher contra o West Ham na final da Copa da Inglaterra em 2006. Aquele gol veio quando eu tinha nada mais para dar, eu estava cansado e com cãibras.

Jogo favorito que disputou – Ganhar a Champions League em Istambul (vitória nos pênaltis sobre o Milan em 2005, depois de o Liverpool estar perdendo por 3 a 0 no intervalo).

Ainda hoje você pensa como isso aconteceu. Eu tenho que me beliscar para acreditar que conseguimos aquela reação.

Heróis no futebol quando estava crescendo – Eu tive alguns. Com a Inglaterra, a primeira Copa do Mundo que eu assisti apropriadamente foi a de 1990, então Gary Lineker e Gazza (Paul Gascoigne). Eu amava a seleção inglesa. De um ponto de vista do Liverpool, John Barnes, eu cresci o assistindo e então, eu pouco antes de eu assinar como um garoto no Liverpool, era Robbie Fowler.