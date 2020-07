Gerson brinca sobre especulações no Benfica, descarta saída e fala até em renovar contrato

[ad_1]



Jorge Jesus chegou ao Benfica e carregou com ele a esperança de jogadores do Flamengo também fazerem o mesmo trajeto. Gerson é um dos nomes mais falados, mas o volante não parece muito entusiasmado com a possibilidade.



Em entrevista exclusiva à Globo, o camisa 8 garantiu que não deixará o Flamengo e deixou aberta ainda a possibilidade de renovar o vínculo atual, que vai até o fim de 2023.

“Claro que eu vou continuar. Tenho contrato com o Flamengo, estou muito feliz aqui, minha família está feliz. Se bobear eu vou até renovar e ninguém sabe (risos)”, brincou Gerson, para depois falar da importância do Flamengo para sua carreira.

Gerson comemora após marcar para o Flamengo sobre o Boavista, pelo Carioca Gazeta Press

“Como sempre falo, voltei a sentir prazer de jogar futebol. Voltei para minha casa, perto da minha família e dos meus amigos. É continuar trabalhando forte, foco no Flamengo. É foco para a gente poder comemorar mais títulos, se Deus quiser”.

Gerson foi comprado pelo rubro-negro em meados de 2019 e logo se encaixou como peça fundamental do esquema de Jorge Jesus. Ao lado do técnico, o volante conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca.

Em Portugal, o nome de Gerson é um dos mais falados, ao lado de Bruno Henrique. Para ter a dupla, o Benfica estaria disposto a investir até 40 milhões de euros (R$ 237 milhões na cotação atual).