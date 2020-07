Gestor do Botafogo-SP diz que saída para Cruzeiro e Botafogo é transformação em SA: ‘É a solução’

Em entrevista concedida nesta terça-feira, o presidente do Conselho de Administração da S/A que gere o futebol do Botafogo de Ribeirão Preto, Adalberto Baptista, apontou a transformação em time-empresa como a saída para clubes extremamente endividados, como Botafogo e Cruzeiro.

Os gigantes de Rio de Janeiro e Belo Horizonte, inclusive, já trabalham nos bastidores para profissionalizarem seus departamentos de futebol, como o clube do interior paulista fez em maio de 2018.

Até agora, a S/A do Botafogo-SP viveu dias turbulentos, com péssimas campanhas dos Paulista de 2019 e 2020 e uma participação mediana na Série B 2019.

Além disso, a administração sofreu com críticas de todos os lados, principalmente pelas contratações de atletas de baixo nível técnico e por disputas jurídicas envolvendo a “outra parte” do clube (o Botafogo FC).

Thiago comemora após marcar para o Cruzeiro sobre a URT Bruno Haddad/Cruzeiro

Baptista afirma, porém, que se Cruzeiro e Botafogo quiserem “se perenizar” e “ter viabilidade”, a solução passa pela transformação em S/A.

“Eu acho que (a transformação em S/A) vai ser a solução (para Cruzeiro e Botafogo). Insucesso dentro de campo pode ser sendo S/A ou não sendo S/A. Mas a forma do clube se perenizar, de ter viabilidade, é ele se transformando em uma empresa”, apontou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Sobre a turbulência inicial enfrentada na transformação do Botafogo-SP em S/A, o ex-dirigente do São Paulo diz que tudo em breve irá passar, e os frutos virão com trabalho a longo prazo.

“As brigas políticas eu acho que numa empresa a tendência é acabar. Acho que essas pessoas que ficam falando (mal da S/A) aos poucos vão falando para o vazio e vão perdendo ouvidos para essas querelas que não levam a nada. A longo prazo, (a S/A) é o que garante a sustentabilidade do clube”, afirmou.

play 1:30 No programa da ESPN Brasil, Cesar Grafietti falou dos números ruins de 2019 e ainda citou Corinthians, Palmeiras e São Paulo

“Insucesso pode vir na forma de empresa ou clube, mas não tenho dúvida de que a saída para eles vai ser a profissionalização e a transformação em uma empresa, como aqui já foi feito”, completou.