Gilberto e Wellington Silva podem reforçar Fluminense em amistoso

Poupado por conta do desgaste muscular, lateral Gilberto poderá voltar ao time do Fluminense

O Fluminense venceu o Botafogo no primeiro amistoso entre as equipes no fim de semana. Nesta partida, o técnico Odair Hellmann não contou com alguns jogadores importantes do atual elenco.

No entanto, para o segundo clássico Vovô, o comandante deverá contar com pelo menos dois reforços. O lateral-direito Gilberto, poupado por conta do desgaste muscular, poderá voltar ao time no próximo fim de semana.

Outra novidade será o retorno do atacante Wellington Silva. O jogador ficou de fora das finais do Campeonato Carioca após ter testado positivo para covid-19. Recuperado, ele voltou a treinar com seu companheiros já na última sexta-feira.

Por outro lado, o zagueiro Matheus Ferraz e os atacantes Fred e Fernando Pacheco seguem de fora. Ferraz e Pacheco sofreram lesões musculares e fazem tratamento para voltarem antes do Campeonato Brasileiro. Já Fred, após cirurgia no olho, só poderá treinar na próxima semana.

Odair Hellmann terá a semana para trabalhar com o elenco visando o novo confronto contra o Botafogo, no Nilton Santos. O foco é o início do Brasileirão, em agosto.