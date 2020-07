Gilda revela bomba que vai mudar a vida de Eliza · .

Gilda (Leona Cavalli) revelará uma bomba do passado que já a perturba há anos: Eliza (Marina Ruy Barbosa) é filha de Germano (Humberto Martins). A ruivinha de Totalmente Demais ganhará a próxima etapa do concurso de beleza e sairá nas páginas da revista dirigida por Carolina (Juliana Paes). Ao ver a filha ganhado os holofotes, a ex-babá desabafará com a amiga sobre a paternidade da mocinha.

Na foto publicada, a ex-vendedora de flores aparecerá ao lado do empresário, causando angústia na mãe. Gilda, então, contará a Leonor (Vera Ferreira) que teve um caso com o patrão na época em que era babá de Fabinho (Daniel Blanco)

“Fui embora porque descobri que tava grávida. Eu nunca contei para ele. Pedi as contas e sumi. Fui embora com uma mão na frente e outra atrás”, confessará. A amiga dirá que mulher de Dino (Paulo Rocha) poderia estar bem de vida se o ricaço soubesse que é pai da filha dela, mas Gilda contará que na época teve medo de revelar a verdade, além de saber que Germano nunca iria se separar da dona da Bastille.

A mãe de Eliza acredita que o ex-marido de Lili nunca aceitará a filha e por isso pretende manter o segredo. “A Eliza chegou nas finais do concurso por conta própria, prefiro assim, agora se ela perder, aí a gente vê o que faz”, afirmará, na cena prevista para ir ao ar no capítulo deste sábado (18).

