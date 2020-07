Giovanna Ewbank dá à luz Zyan, seu terceiro filho com Bruno Gagliasso · .

View this post on Instagram

Comunicamos que nasceu na noite da última quarta-feira, 08 de julho de 2020, às 23h25, no Rio de Janeiro, de parto normal, Zyan Ewbank Gagliasso, terceiro filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, pais de Titi, de 7 anos, e Bless, de 5. A mãe e o filho caçula se encontram bem. O bebê pesa 2,9 quilos e mede 48 cm. “Eu não consigo explicar em palavras a emoção que sinto ao segurar o Zyan em meus braços e não vejo a hora de apresentá-los a seus irmãos que estão ansiosos para conhecê-lo”, diz apresentadora. Por conta da pandemia do Covid-19, Giovanna não pode receber visitas na maternidade e tem como único acompanhante o marido, Bruno Gagliasso. “O Zyan é lindo e chega rodeado de amor. Ele é uma alegria para nós e para Chissomo e Blessings, que viram seu crescimento na barriga do Gio com a mesma ansiedade que a minha”, comemora o pai.