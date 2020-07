Globo adia volta de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder para 2021 · .

Além de encurtar Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, a Globo decidiu voltar a exibir essas novelas somente em 2021. A reapresentação de Fina Estampa (2011), que deve acabar em setembro, vai ser substituída por outra reprise, a de A Força do Querer (2017). Na faixa das 19h30, Totalmente Demais (2015) também dará lugar a uma reprise.

Amor de Mãe retoma as gravações em 10 de agosto e terá somente mais 23 capítulos, como antecipou o . nesta sexta (17). Salve-se Quem Puder ainda não tem definição de quantos episódios terá pela frente.

A decisão foi tomada pela cúpula da Globo na última quarta, mas só foi comunicada hoje. A emissora confirmou em nota:

“A Força do Querer, novela de Gloria Perez e direção de Rogerio Gomes, será a próxima novela das nove, exibida após Fina Estampa. Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder voltarão ao ar em 2021. A retomada das gravações das novelas segue em discussão, acompanhando a evolução das questões sanitárias, para que todas as medidas previstas sejam colocadas em prática, para resguardar os profissionais envolvidos com responsabilidade e segurança.”

A Globo decidiu adiar para 2021 a volta de todas as suas novelas interrompidas em março para não correr riscos de ter que parar a exibição novamente. Quando forem ao ar, Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder já estarão completamente gravadas.

Os executivos avaliaram que, além do risco de algum profissional das equipes contrair Covid-19 e paralisar toda uma linha de produção, há chances de os resultados das novas gravações, com todas as restrições, não ficarem bons. A emissora terá que usar efeitos visuais para gravar beijos e truques de decupagem para driblar a falta de contato entre personagens. E ainda não está segura quanto à qualidade.

Segundo uma alta fonte na Globo, ainda existe a possibilidade de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder entrarem no ar em 2020, mas isso vai depender da evolução da pandemia e dos resultados das gravações que serão retomadas em agosto.

A Força do Querer levantou ibope da faixa das 21h

A Força do Querer marcou a volta por cima de Gloria Perez ao horário nobre após a flopada Salve Jorge (2012). Contou com elenco de peso, com destaques para Juliana Paes no papel de Bibi Perigosa, Paolla Oliveira na pele da policial Jeiza e Isis Valverde como a sereia Ritinha. A novela alcançou índices no Ibope tão bons que não eram vistos desde Avenida Brasil (2012).

Conhecida por colocar luz em temas polêmicos, a autora contou com a interpretação da –até então desconhecida do grande público– Carol Duarte para falar de transexuais. A personagem Ivana foi descobrindo aos poucos que se identificava como menino e terminou a trama como Ivan, após passar por uma redesignação sexual.

A novela também foi responsável por tirar do anonimato o ator Silvero Pereira, que interpretou o motorista Raimundo e se transformava na drag queen Elis Miranda à noite. Além de promover o retorno de Maria Fernanda Cândido às novelas, após um hiato de cinco anos, para viver a dondoca Joyce, que odiava o relacionamento do filho Ruy (Fiuk) com a sereia Ritinha e foi contra a transformação de Ivana para Ivan.

