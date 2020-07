Globo cancela pagamentos de escolas de samba e culpa ‘incerteza’ da pandemia · .

Detentora dos direitos de transmissão dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, a Globo ainda não começou a fazer os pagamentos para as agremiações do Grupo Especial. A justificativa da emissora é a “incerteza” de como ficará o Carnaval 2021, considerando a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A informação foi antecipada pelo jornalista Leo Dias, colunista do Metrópoles, e confirmada pela Globo ao .. Em nota enviada nesta quarta (8), a emissora explicou o cancelamento temporário do pagamento para as escolas.

“A TV Globo é detentora dos direitos de transmissão dos desfiles de Carnaval do Rio e de São Paulo. A dúvida, neste momento, é se, por conta dos impactos da pandemia de Covid-19, haverá desfiles no ano que vem. Por causa desta incerteza, a emissora não iniciou, até o momento, o pagamento dos valores referentes aos desfile de 2021. A TV Globo aguarda a evolução da situação”, informou a Globo.

Nos desfiles deste ano, o Carnaval Globeleza vendeu antecipadamente quatro cotas de patrocínio no plano comercial da transmissão dos desfiles. Crefisa, Dorflex, Extra e Unilever pagaram R$ 33,684 milhões cada para aparecer durante a folia.

Apesar da indefinição em relação ao Carnaval 2021, as escolas de samba já estão trabalhando nos enredos.

