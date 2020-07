Globo dá sinal verde para produção da Dança dos Famosos 2020; saiba quando estreia · .

Na próxima semana, a produção do Domingão do Faustão retomará seus trabalhos. Além de preparar a volta de Fausto Silva aos estúdios, com novos protocolos para a segurança do apresentador e a de sua equipe, também iniciará os trabalhos na nova temporada da Dança dos Famosos, um dos quadros de maior sucesso do programa.

O Show dos Famosos deste ano foi cancelado. Agora J.B. Oliveira, o Boninho, diretor do núcleo de reality shows da emissora, vem estudando a melhor forma de viabilizar a competição e se certificar de que os competidores e seus instrutores não sejam expostos ao novo coronavírus.

Fontes do . afirmam que o planejamento da emissora é colocar a Dança dos Famosos no ar na segunda quinzena de agosto.

A atividade prioritária da equipe de produção do Domingão do Faustão é definir um cenário seguro para que o programa volte a ser realizado diretamente do estúdio e a ter conteúdos inéditos. Desde o início do isolamento social, em março, Fausto Silva tem conduzido a atração diretamente de sua casa e mostrado os melhores momentos de seus 30 anos de história na Globo.

Embora tenha um vasto conteúdo a ser reprisado e explorado, o dominical viu sua audiência cair. Uma das edições chegou a ficar em segundo lugar no Ibope, impondo uma derrota inédita para o programa Eliana, do SBT.

Diferentemente do que foi publicado pelo . nesta quarta (15), Faustão ainda não tem uma data definida para voltar ao estúdio. Enquanto os protocolos não forem definidos, ele seguirá despachando diretamente de sua casa. “O programa não volta a gravar esta semana, nem temos ainda a data fechada deste retorno. Quando as gravações forem retomadas, iremos divulgar”, disse a emissora em nota.

Para seu retorno, a Globo estuda mudanças no formato, como a redução do número de bailarinas no palco e também uma menor quantidade de artistas convidados.

