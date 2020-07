Globo encurta Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder e adia novas novelas para 2021 · .

Para não correr o risco de ter que paralisar novamente a exibição de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, por causa de eventual surto de Covid-19 em seus estúdios, a Globo decidiu encurtar ambas as produções. O . apurou em primeira mão que a trama das nove voltará a ser gravada em 10 de agosto e terá só mais 23 capítulos. Sua substituta, Um Lugar Ao Sol, assim como a nova novela das sete, só estão previstas para estrearem em março de 2021.

A decisão de encurtar Amor de Mãe foi sacramentada ontem (16). Após o início de ensaios para a retomada das gravações, nesta semana, a direção da emissora chegou à conclusão de que são grandes os riscos mesmo que se siga à risca uma série de procedimentos para evitar contágio do novo coronavírus, como a proibição de beijos e abraços e do uso de figurantes.

Isso porque, se hipoteticamente um técnico testar positivo, toda a equipe que tiver contato com ele será obrigada a voltar para a quarentena, prejudicando as gravações de toda a novela.

Outro fator que pesou na redução das duas novelas é o custo de seus capítulos, que será muito maior, pois envolverá maior planejamento e decupagem (mais tomadas serão feitas para uma mesma cena, para evitar proximidade entre atores) e, principalmente, o uso de efeitos visuais, que levam até semanas para ficarem prontos.

A autora Manoela Dias, que já decidiu incorporar a pandemia à sua trama, terá apenas 23 capítulos para encerrar a saga de dona Lurdes (Regina Casé) na busca pelo seu filho Domênico (Chay Suede), raptado quando criança. A novela foi interrompida em 21 de março no 102º capítulo. Terminará com 125 episódios.

A nova duração de Salve-se Quem Puder será definida nos próximos dias. A novela de Daniel Ortiz, diferentemente de Manuela Dias, manterá sua história livre de coronavírus. Suas gravações devem ser retomadas em 17 de agosto.

As datas de retorno de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder ao ar ainda não foram definidas. Executivos da Globo esperam ter a novela das nove de volta em setembro, quando acabar a reprise de Fina Estampa, mas vai depender da evolução da pandemia e da fluidez das gravações.

Depois da exibição dos capítulos finais das duas tramas inéditas, a emissora irá recorrer a novas reprises. Na faixa das 21h, a favorita a substituir Amor de Mãe é A Força do Querer (2017), mas Amor à Vida (2013) e Segundo Sol (2018) também têm chances.

Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo, terá sua produção retomada ainda em agosto, mas sua estreia só está prevista para março de 2021 porque a Globo quer colocá-la no ar com uma grande frente de capítulos gravados e assim ter margem de segurança.

O mesmo ocorrerá com a próxima novela das sete. Nos Tempos do Imperador, próxima inédita das seis, e a nova temporada de Malhação só devem retomar as gravações no início de 2021.

© 2020 . | Proibida a reprodução