Globo escala The Rock no Cinema Especial para enfrentar Flamengo no SBT · .

Trunfo da Globo no horário nobre, Dwayne Johnson, o The Rock, foi escalado para enfrentar o SBT, que transmitirá o jogo entre Flamengo x Fluminense nesta quarta-feira (15). Inédito na TV aberta, o filme Jumanji – Bem-Vindo à Selva (2017) será exibido no Cinema Especial, a partir das 22h50, horário em que o confronto pela final do Campeonato Carioca deverá estar se encaminhando para o fim .

Ator que mais ganhou dinheiro em 2019, The Rock não costuma fazer feio nas noites da Globo. Estrela de três diferentes filmes exibidos em 2020 na Tela Quente e mais um no Cinema Especial, ele virou a grande aposta da emissora e está nas produções que mais renderam audiência em suas sessões de filmes.

Agora, a influência do astro será testada em meio à guerra que a emissora travou com o Flamengo. O Campeonato Carioca se transformou em uma verdadeira baderna fora de campo. Após a Globo abrir mão de mostrar a competição, o Fluminense, o Flamengo e a Ferj entraram em uma batalha de liminares antes da decisão da Taça Rio.

O SBT, então, entrou em acordo com o Rubro-Negro, mandante da partida, e conseguiu o direito de transmitir Flamengo x Fluminense. A emissora de Silvio Santos pediu para a Ferj (Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro) adiantar o início do confronto, com a bola rolando a partir das 21h, e foi atendida.

O jogo do Carioca disputará audiência com o final do Jornal Nacional, o capítulo completo de Fina Estampa e o início do Cinema Especial. Pensando nisso, a Globo trocou o filme da noite de quarta duas vezes. O primeiro escalado foi Perdido em Marte (2015), com Matt Damon. Depois, Deadpool (2016) apareceu na grade da emissora durante dois dias, mas acabou sendo escanteado por The Rock.

Jumanji no Cinema Especial

Inspirado no clássico protagonizado por Robin Williams (1951-2014), Jumanji – Bem-Vindo à Selva traz as aventuras do jogo de tabuleiro do longa dos anos 1990 para o mundo tecnológico de hoje.

Na trama lançada em 2017, quatro adolescentes encontram um videogame cuja ação se passa em uma floresta tropical. Empolgados com o jogo, eles escolhem seus avatares para o desafio, mas um evento inesperado faz com que sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos personagens.

Dirigido por Jake Kasdan, a comédia também tem no elenco Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Assista abaixo ao trailer de Jumanji – Bem-Vindo à Selva:

