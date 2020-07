Globo exibe filme com Denzel Washington e Chris Pine · .

Com Denzel Washington e Chris Pine no elenco, o filme Incontrolável é a atração da Sessão da Tarde desta quinta-feira (16), exibida na Globo às 14h56 (horário de Brasília). Lançado em 2011, o longa mostra o esforço de dois homens para evitar que uma locomotiva desgovernada carregada de produtos altamente tóxicos destrua uma cidade.

Uma grande composição sem tripulação está fora de controle, e o descarrilamento não é o maior problema. O trem está carregado de produtos tóxicos e explosivos. Um acidente poderia destruir uma cidade e causar um desastre ambiental.

A única esperança de parar a locomotiva com segurança está nas mãos de um jovem condutor (Chris Pine) e um maquinista experiente (Denzel Washington), que arriscam suas vidas e correm contra o tempo para salvar aqueles no caminho do trem desgovernado.

Na sexta-feira (17), a Sessão da Tarde exibe a comédia Férias da Família Johnson (2004). O filme mostra uma família muito incomum tentando sobreviver a obstáculos incríveis em uma jornada através do país rumo a um encontro anual de parentes.

Assista abaixo ao trailer de Incontrolável:

