Globo exibe filme com Jennifer Lopez e Rodrigo Santoro · .

Com Jennifer Lopez e Rodrigo Santoro no elenco, a comédia romântica O Que Esperar Quando Você Está Esperando é a atração da Sessão da Tarde desta segunda-feira (6), exibida na Globo às 14h57 (horário de Brasília). Lançado em 2012, o filme mostra cinco casais se preparando para os desafios e dificuldades da paternidade iminente.

Holly (Jennifer Lopez) é uma fotógrafa casada com Alex (Rodrigo Santoro). Ela quer muito adotar uma criança, e o maridão concorda com a ideia. Mas a proximidade de receber o bebê faz com que ele tenha dúvidas se está mesmo preparado para a tarefa de ser pai –o que o faz desabafar com um grupo de amigos.

Wendy (Elizabeth Banks) sempre sonhou com o brilho da gestação e, após dois anos de tentativas, consegue engravidar. Entretanto, ela e o marido Gary (Ben Falcone) precisam lidar com a rivalidade do pai dele, Ramsey (Dennis Quaid), que está esperando gêmeos com a jovem Skyler (Brooklyn Decker).

Já Jules (Cameron Diaz) é uma famosa apresentadora de um reality show onde os participantes precisam emagrecer. A loira acaba de ganhar a Dança das Celebridades ao lado do parceiro Evan (Matthew Morrison). Eles mantêm um caso há poucos meses e, sem esperar, ela engravida.

Há ainda Rosie (Anna Kendrick), uma jovem vendedora de sanduíches que tem relações sexuais com Marco (Chace Crawford), que trabalha como vendedor em outro trailer. Os dois se aproximam mais depois que descobrem que serão pais.

Veja os outros filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana: Vitórias de Uma Vida (terça-feira), Nanny McPhee e as Lições Mágicas (quarta-feira), Táxi (quinta-feira) e A Montanha Enfeitiçada (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de O Que Esperar Quando Você Está Esperando:

© 2020 . | Proibida a reprodução