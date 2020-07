Globo exibe filme Milagres do Paraíso · .

A Globo exibe o filme Milagres do Paraíso no Cinema Especial desta quarta-feira (10), às 22h24 (horário de Brasília). Lançado em 2016, o drama é baseado em uma história real e mostra o poder da fé na vida da família Beam. Com uma doença rara, a pequena Annabel (Kylie Rogers) é curada após um acontecimento trágico.

Christy (Jennifer Garner) e Kevin Beam (Martin Henderson) formam uma família feliz com as três filhas. Cristãos convictos, eles vão à igreja com frequência. Porém, a vida deles muda completamente quando descobrem que Annabel, de 10 anos, tem uma doença incurável.

A situação faz com que a matriarca procure desesperadamente um meio de salvar a menina, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais de sua crença em Deus. Quando tudo parece perdido, Anna sofre um acidente e um milagre acontece, deixando médicos perplexos, sua família restaurada e sua comunidade inspirada.

A história é uma ótima opção para aqueles que estão buscando a religião para manter a fé durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Confira a lista que o . preparou com filmes neste mesmo estilo clicando aqui.

Assista abaixo ao trailer de Milagres do Paraíso:

