Globo exibe Nanny McPhee e as Lições Mágicas · .

A Globo exibe o filme Nanny McPhee e as Lições Mágicas na Sessão da Tarde desta quarta-feira (8), às 14h55 (horário de Brasília). Lançada em 2010, a sequência mostra a enigmática babá em uma nova missão: educar alguns pestinhas incorrigíveis. Nanny (Emma Thompson) usa mágica para ajudar a mãe e ensinar cinco importantes lições às crianças.

Na continuação de Nanny McPhee – A Babá Encantada (2005), a jovem mãe Isabel Green (Maggie Gyllenhaal) luta para criar seus filhos ao mesmo tempo em que cuida de sua fazenda, enquanto seu marido está na guerra.

Tudo fica pior com a chegada de dois sobrinhos mimados. A difícil situação só será aliviada com a inusitada Nanny McPhee, que ajudará na educação das crianças e nos afazeres domésticos. Com suas magias, a babá encanta a mãe e os pequenos.

Veja os outros filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana: Táxi (quinta-feira) e A Montanha Enfeitiçada (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de Nanny McPhee e as Lições Mágicas:

