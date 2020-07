GM divulga teaser do novo Hummer EV e confirma produção para 2021

A General Motors (GM) liberou hoje (29) um teaser da versão elétrica do Hummer, que será revelada por inteiro até o final do ano. A novidade seria apresentada em maio, mas o lançamento acabou sendo adiado em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Concorrente de modelos como a Tesla Cybertruck e o Ford Bronco, o Hummer EV teve a silhueta lateral apresentada neste novo vídeo, revelando duas versões de carroceria: uma caminhonete e outra SUV. A gravação traz ainda outros detalhes interessantes, confirmando alguns rumores surgidos nos últimos meses.

O vídeo, narrado pelo astro da NBA LeBron James, confirma, por exemplo, a presença do motor elétrico com até 1 mil cv de potência e capacidade para acelerar de 0 a 96 km/h em apenas 3 segundos. Também é citada a nova geração do Super Cruise, sistema de assistência ao motorista da GM.

Ainda de acordo com o vídeo, o novo Hummer será equipado com bateria de carregamento super rápido, teto infinito, painéis modulares e câmeras de ultra-visão. São mencionados também os modos Adrenalina e Caranguejo — este último, supostamente permite ao carro elétrico se mover de lado, o que pode ser útil em diferentes situações.

Disponibilidade

Junto ao teaser, a GM confirmou que vai apresentar o Hummer EV até o final deste outono nos Estados Unidos, mas ainda não marcou a data. Ou seja, o veículo elétrico pode ser lançado entre os meses de setembro e dezembro.

A montadora prometeu ainda revelar as “notáveis capacidades on e off-road” do modelo quando estiver perto da sua apresentação oficial.

Já a produção vai começar somente no outono de 2021, segundo a fabricante. Com isso, a picape e o SUV elétricos só devem chegar às concessionárias entre o final do próximo ano e o início de 2022.