Google Chrome: autopreencher de senhas e cartões fica mais seguro

A Google ampliou a segurança do navegador Google Chrome no recurso de autocompletar, que preenche de forma automática algumas informações previamente fornecidas pelo usuário. A partir de agora, dados de cartões de crédito e senhas já cadastradas serão adicionadas em compras e cadastros com maior agilidade e proteção.

Em vez de pedir o código de segurança de três dígitos do cartão, por exemplo, o navegador agora fará uma confirmação por biometria — como uma leitura de impressão digital. O mesmo vale para o login em uma rede social, com uma janela saltando na tela com as instruções.

Em ambos os casos, ainda será necessário inserir essas informações na primeira entrada, para armazenar os dados. A ideia é reduzir fraudes e também o uso acidental de suas contas — o que pode evitar acidentes como a compra acidental de microtransações por crianças em jogos mobile na conta dos pais.

A tela do autocompletar que substitui a senha.Fonte: Chromium Blog

Os dados biométricos são armazenados somente no dispositivo, o que significa que a Google não tem acesso a essa informação. A novidade já está disponível no navegador para Windows e Mac será adicionada no Chrome para Android nas próximas semanas.