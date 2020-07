Google Pixel 5: app revela detalhes sobre câmera do celular

O Google deixou escapar detalhes sobre o Pixel 5 e outros smartphones da empresa que podem chegar neste ano. Desta vez, a firma lançou uma nova versão do de seu app de câmera e os códigos do programa mostram funções que podem aparecer no próximo grande dispositivo da marca.

Segundo o 9to5Google, os códigos da versão 7.5 do aplicativo de câmera incluem referências a um modo chamado “Motion Blur”. A novidade deve trazer efeito Bokeh em capturas com movimento e pode aparecer com outras funções dos aparelhos Pixel, como o Time Lapse, Night Sight e Photo Sphere.

Interface do app de câmera da GoogleFonte: Android Authority

Outra novidade que aparece nos códigos é o suporte para zoom de áudio. A função, que já aparece em modelos concorrentes, permite que o microfone capture áudio de um local específico, acompanhando o movimento de aproximação do vídeo.

De acordo com o 9to5Google, a função de zoom de áudio possivelmente precisará de um novo hardware de captura de som. Ou seja, apesar das referências no aplicativo de câmera atualmente, possivelmente a função só deve ser liberada para os futuros aparelhos da companhia.

Três novos celulares Pixel

Além de revelarem novas funções de câmera, os códigos do app também mencionam, novamente, três celulares do Google que devem ser lançados neste ano. Se os vazamentos estiverem corretos, a companhia deve apresentar nos próximos meses os smartphones Pixel 5, Pixel 4a e Pixel 4a 5G.

Pelo menos um dos smartphones da Google será apresentado em 3 de agostoFonte: Google Store

Segundo os vazamentos, todos os modelos vão atuar no segmento intermediário, mas trazendo características para atender diferentes perfis de público. Como era de se esperar, o Pixel 5 deve ser o dispositivo premium da linha e deve chegar com câmera potente e processador Snapdragon 765G, que suporta o novo padrão de rede e está presente em dispositivos como o OnePlus Nord.

O Pixel 4a deve ser o modelo de entrada do Google para 2020 e pode ser lançado durante um evento em 3 de agosto. Já o modelo 5G pode trazer especificações mais avançadas, incluindo o mesmo processador que o Pixel 5, mas com design e acabamento pensados para o custo-benefício.