Google Stadia começa a testar streaming via dados móveis

Nesta terça-feira (28), o blog da Google Stadia publicou algumas novidades referentes a lançamentos de novos títulos e a chegada de clássicos à plataforma de jogos via streaming. Eles também aproveitaram para divulgar um recurso que está começando a ser testado: o Stadia agora aceita que o usuário jogue usando sua conexão de dados móveis, seja 4G ou 5G.

Uma das exigências para o bom funcionamento do Stadia, em seu lançamento, era uma conexão Wi-Fi de alta qualidade, que não precisava ser tão rápida, mas que precisava oferecer estabilidade e latência decentes.

Agora, a Google apresentou a possibilidade de o serviço poder ser utilizado via conexões 4G e 5G, porém a companhia destacou a importância de que o usuário precisa ter planos de boa qualidade e, imprescindivelmente, evitar se movimentar enquanto joga.

Fonte: Wilson Amplifiers/ReproduçãoFonte: Wilson Amplifiers

Portanto, apesar da sensação de portabilidade extra oferecida pelo serviço, não significa que o usuário poderá jogar dentro de um carro em movimento, por exemplo. Nesses casos, aliás, é possível que o streaming nem seja iniciado.

Apenas no Android, por enquanto

O recurso experimental foi liberado apenas no Android, por enquanto. Para ativar o funcionamento do Stadia com dados móveis, o usuário precisa abrir o app e tocar em seu avatar. Depois, deve escolher “Experimentos” e tocar em “Usar dados móveis”.

A Google disse que deve liberar outros recursos em caráter experimental posteriormente, já que essa seria uma das melhores formas de garantir o lançamento de novas funcionalidades úteis aos usuários.

Sobre os lançamentos de jogos, um título popular que acabou de desembarcar na plataforma (modo Pro) foi o “Celeste”. No final deste mês de julho, teremos a chegada de “Zombie Army 4: Dead War” e “Rock Of Ages III”.

Para agosto, estão agendados os lançamentos de “Just Shapes & Beats” e “Metro 2033 Redux”.