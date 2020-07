GoPro lança linha de mochilas, bolsas e roupas

A GoPro anunciou nesta terça-feira (28) uma linha com seis novos produtos voltados para viajantes e aventureiros da natureza. A nova linha de acessórios lifestyle traz bolsas, mochilas, roupas e outros produtos a partir de US$ 19.

Chamada de ‘Lifestyle Gear’, a linha conta, no total, com nove produtos diferentes voltados para atividades ao ar livre. A ideia, segundo a marca, é oferecer produtos com materiais de qualidade para que sejam duradouros. São eles:

Storm Dry – US$ 99.99 : mochila impermeável e leve;

Daytripper US$ 99.99 : mochila compatível com hidratação e acolchoada para notebooks e equipamentos; possui forro macio para câmeras

Mission – US$ 99.99 : bolsa marinheira 2 em 1 que pode ser usada como mochila

Stash – US$ 69.99 : mochila no formato rolltop flexível

Sling – US$ 49.99 : bolsa transversal/pochete compacta

Casey – US$ 49.99 : estojo semirrígido para GoPro com acabamento interno macio

Casey Lite – US$ 19.99: estojo leve de viagem para GoPro e acessórios

Vendas em agosto

Nova mochila GoPro Mission da linha Lifestyle Gear de produtos.Fonte: GoPro/Divulgação

Além destes, a GoPro também disponibiliza na mesma linha a garrafa de água térmica ‘Tube’ por US$ 29.99 e um boné (snapback) da marca por US$ 24.99. Os acessórios, também como as roupas da linha, terão vendas iniciadas no dia 19 de agosto.

Em comunicado, o fundador e CEO, Nicholas Woodman, anunciou a expansão da para “para categorias como bolsas, roupas e acessórios”. Ele diz que a empresa está empolgada para trazer as referências da marca para mais produtos.

Segundo Woodman, os produtos serão vendidos apenas no canal online da companhia. Assinantes do serviço GoPro Plus têm desconto de 30% na nova linha de equipamentos.