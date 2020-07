Gorilla Glass Victus é o novo vidro que aguenta quedas de até 2 metros

A Corning deu mais um passo adiante na durabilidade dos vidros para celulares com o lançamento do Gorilla Glass Victus. A nova versão do vidro, que deve equipar os flagships da Samsung e Apple, introduz um novo nível de resistência às telas e construção de smartphones.

Tanto a resistência à quedas e riscos foram significativamente aprimoradas, sem que isso aumentasse a espessura do vidro que compõe o aparelho, tampouco seu peso, já que as fabricantes podem optar por versões mais finas, mas sem grandes impactos na durabilidade.

“Não queremos que o fator que determine a durabilidade de um celular seja o momento que ele quebre”, afirma John Bayne, um dos diretores da Corning responsáveis pelo Gorilla Glass. Para ele, há duas ocasiões demonstram um vidro ineficiente: quedas ou arranhões.

Por isso, é importante trabalhar na resistência do material para que ele enfrente a rotina de alguém que carregue chaves, moedas e cartões no mesmo bolso que o celular. Além disso, é crucial simular com situações reais de queda, como o impacto em asfalto ou pisos igualmente resistentes, não só o ambiente doméstico.

Sendo assim, o Gorilla Glass Victus promete resistência a quedas de até 2 metros de altura e duas vezes mais resistência a riscos que o Gorilla Glass 6. Contudo, isso pode variar de acordo com a espessura do vidro desejadas pelas fabricantes de smartphones.

O 5G e o vidro

Utilizar metal para a construção de aparelhos deixou de ser a preferência e deu lugar ao vidro. Recarga sem fio é um recurso exclusivo do vidro, mas a conexão 5G também é favorecida pelo material, já que as antenas não estão limitadas às pequenas faixas de plástico para receber sinal.

Android Authority/Reprodução

Apesar de plástico ser uma alternativa interessante para contornar as interferências no sinal, tanto sua resistência como o controle de calor são inferiores às propriedades do vidro — tornando-o um candidato mais vantajoso para celulares de alta performance.

A Corning afirma que as fabricantes poderão entregar aparelhos equipados com o Gorilla Glass Victus já no segundo semestre de 2020. Espera-se que o primeiro smartphone equipado com o material seja o Samsung Galaxy Note 20 Ultra.