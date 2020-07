Gosta de Dark? Veja cinco filmes com viagem no tempo para assistir no streaming · .

Fenômeno na Netflix, Dark conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo com uma trama que envolve mistérios, ficção científica e viagens no tempo. Essa mistura já foi utilizada para construir o roteiro de diferentes filmes, que podem ser vistos online no streaming para preencher o vazio deixado pelo desfecho da série alemã.

A primeira temporada de Dark tem como ponto central o desaparecimento de adolescentes nos anos de 1986 e 2019. O conceito de viagens no tempo é apresentado como uma forma de solucionar o mistério, mas o estrago feito pelo fluxo temporal também é responsável por mudanças na vida dos personagens.

fez uma lista com cinco filmes que têm viagem no tempo para assistir na Netflix, no Prime Video ou no Telecine Play.

Confira abaixo:

O Homem do Futuro (2011)

Na produção brasileira, Zero (Wagner Moura) é um cientista genial, mas que se sente um fracassado depois de ter perdido a amada Helena (Alinne Moraes) na festa de formatura da faculdade, há 20 anos. Ele resolve então fazer uma loucura: acionar o acelerador de partículas inacabado, no qual ele estava trabalhando, e embarcar em uma viagem ao passado.

Ele volta à festa da faculdade para convencer a sua versão mais jovem a fazer as coisas de uma maneira diferente e, assim, alterar o seu destino desanimador. O problema é que manipular os caminhos do tempo pode ser mais engenhoso do que parece. O filme está disponível na Netflix.

Questão de Tempo (2013)

O cinema e a TV já demonstraram que romance e viagens no tempo podem ser uma mistura arriscada. É esse o dilema apontado em Questão de Tempo. O jovem Tim (Domhnall Gleeson) é avisado por seu pai que os homens de sua família podem usam um truque para embarcar em aventuras temporais.

O novo viajante decide usar o poder pela primeira vez para conseguir uma namorada. Ele conhece Mary (Rachel McAdams) durante um encontro às escuras e eles começam a namorar, mas Tim descobre que viajar no tempo nem sempre dá tão certo assim. O filme está disponível no Telecine Play.

Looper: Assassinos do Futuro (2012)

Boa opção para os amantes de filmes de ação, o longa tem Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt e Emily Blunt no elenco. Em 2044, as viagens no tempo viraram uma realidade, mas são usadas clandestinamente. A principal empresa do ramo tem como maior cliente a máfia, interessada em assassinar pessoas no passado.

Os loopers são os responsáveis pelo serviço criminoso. Ao ser chamado para fazer um trabalho de rotina, o pistoleiro Joe (Gordon-Levitt) descobre que seu alvo é a versão mais velha de si mesmo (Willis), trazida em viagem no tempo por ter se tornado uma séria ameaça à máfia no futuro. Disponível no Prime Video.

Quero Ser Grande (1988)

Na comédia anos 1980 bem ao estilo Sessão da Tarde, o menino Josh, de 12 anos, pede a uma máquina dos desejos de um parque de diversões que o faça grande e, no dia seguinte, acaba acordando adulto. É como se o mundo ao seu redor fosse o mesmo e apenas ele tivesse avançado no tempo.

O Josh com o corpo de adulto (Tom Hanks), mas mente de criança, arruma um emprego numa loja de brinquedos em Nova York, onde se sai bem e ganha projeção. O problema é que as questões da fase adulta batem à porta e ele não faz ideia de como deve agir. Quero Ser Grande pode ser visto no Telecine Play.

Trilogia De Volta Para o Futuro (1985, 1989 e 1990)

Uma das principais produções do gênero que mistura comédia e viagem no tempo, a trilogia mostra o cientista Emmett Brown (Christopher Lloyd) transformando um DeLorean DMC-12 em uma máquina capaz de voltar ao passado ou visitar o futuro.

Ao lado do jovem Marty McFly (Michael J. Fox), eles descobrem que os contatos com seus antepassados geram mudanças significativas no presente e, por isso, precisam entrar em diferentes viagens para consertar tudo. A trilogia está disponível no Prime Video; a Netflix tem apenas o primeiro filme.

