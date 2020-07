Governo antecipa data de saque do auxílio emergencial; veja o novo calendário

Nesta sexta-feira, 10 de julho, o governo federal publicou no Diário Oficial da União que a liberação do saque em espécie e transferência do auxílio emergencial de R$ 600 será antecipado.

A mudança vale para quem nasceu entre agosto e dezembro e recebeu a primeira parcela do auxílio na conta poupança social digital da Caixa no dia 17 de junho. Quem nasceu em agosto poderia fazer o saque dia 14 de julho. Quem nasceu em setembro, poderia fazer no dia 15 de julho.

Com a mudança, tanto quem nasceu em agosto quanto quem nasceu em setembro poderá fazer o saque no dia 13 de julho, próxima segunda-feira. Já quem nasceu em outubro, novembro e dezembro poderá fazer saque e transferência no dia 14 de julho. Anteriormente, o grupo poderia fazer a movimentação nos dias 16, 17 e 18 de julho, respectivamente.

Você Pode Gostar Também:

Ou seja, o calendário de saque e transferência para o grupo será liberado sábado, dia 11 de julho, para nascidos em junho, segunda-feira, dia 13 de julho, para nascidos em julho, agosto e setembro, e terça-feira, dia 14 de julho, para nascidos em outubro, novembro e dezembro.

Veja abaixo o calendário completo.

Calendário de saque e transferência