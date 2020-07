Governo aumenta prazo para saque do Bolsa Família durante pandemia

Atualmente, está sendo feito pagamento da quarta parcela para esse grupo

O prazo para beneficiários do Bolsa Família fazerem saque foi ampliado. De acordo com o decreto de 2004, quem não fizesse o saque em até 90 dias após o depósito corria o risco de ter o valor restituído. A ampliação do prazo aconteceu por causa da pandemia do novo coronavírus.

A portaria foi publicada nesta sexta-feira, 24 de julho, no Diário Oficial da União. A prorrogação vale para todas as parcelas do benefício que foram pagas e ainda estejam válidas, de acordo com o calendário de pagamentos e operacional do programa.

Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, assinou o texto. A medida foi decidida como forma de evitar aglomeração em agências da Caixa para o saque do valor.

Você Pode Gostar Também:

O auxílio foi pago, nesta sexta-feira, 24 de julho, para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família. Recebeu nesta sexta-feira o grupo com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 5.

Diferente do que acontece com os demais beneficiários, que seguem calendário de acordo com o mês de aniversário, os do Bolsa Família não precisam aguardar por um novo cronograma para saque. Para esse grupo, o cronograma do auxílio segue o mesmo do programa.

c