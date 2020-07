Governo encontra ação de hackers para zerar saldo no app Caixa Tem

Aplicativo é utilizado pela Caixa para fazer pagamentos do auxílio e FGTS emergencial

O governo brasileiro encontrou uma “ação orquestrada” que estava sendo criada para tentar hackear o aplicativo Caixa Tem. O app é utilizado pela Caixa para fazer pagamentos do auxílio e FGTS emergencial.

Entre as ações, robôs fariam disparo em massa de mensagens avisando que o Caixa Tem estaria com problemas para visualizar o saldo. O general Oliveira Freitas, assessor especial de Segurança da Informação do GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência), as tentativas de fraude aumentaram na véspera de pagamento dos auxílios. Esse aumento foi registrado no Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov).

Outra tentativa de fraude comum é a de tentar enganar os beneficiários com malwares que capturam informações de pessoas ou exigem resgate de arquivos criptografados.

De acordo com o general, o governo divulga apenas dados genéricos. O objetivo é não detalhar as ações para que a prática não seja estimulada. Ainda de acordo com ele, quando há indícios de crime, a Polícia Federal é informada e toma as providências cabíveis.

A Caixa afirma que a consulta ao saldo está funcionando sem problemas e que não houve registro de intermitência na função. Além disso, a Caixa informou que apenas ontem, 14 de julho, mais de 10 milhões de solicitações de saldo foram feitas no app Caixa Tem.