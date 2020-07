Governo libera 4 LOTES do auxílio de R$600; veja quem pode

Quem está cadastrado no auxílio emergencial, pago no valor de R$600 (podendo chegar a R$1.200), tem diversas opções de calendários com diferentes datas para saques e transferências do benefício.

O beneficiário que realizou o cadastro para recebimento do valor de R$600 por meio do aplicativo Caixa Tem ou site oficial do programa, já está ciente que os calendários estão divididos em lotes dentro de cada parcela do auxílio. Por conta disso, o pagamento do auxílio emergencial é liberado somente após aprovação do cadastro pelo Governo.

Site e aplicativo

São, ao todo, quatro lotes de pagamentos do benefício. Até o momento, o calendário de pagamentos contemplam três parcelas. No entanto, somente existem lotes que só receberam a primeira parcela, como por exemplo a 3 e 4, sendo assim, englobam os aprovados em junho. Confira a atual situação de cada lote abaixo.

No dia 20 de julho, daqui a quatro dias, o Governo iniciará o pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial de R$600. A prorrogação, de acordo com decreto publicado no Diário Oficial da União do dia 30 de junho, pagará mais duas parcelas com o mesmo valor, podendo ser o dobro, R$1.200, no caso de mães chefes de família.

A prorrogação, inicialmente, gerou surpresa. Acontece que diferentemente das três primeiras parcelas, a 4ª e a 5ª parcela do benefício serão pagas no inicio e final do mês, de maneira que agora a quarta e quinta parcela seja dividida em quatro pagamentos. Veja como funcionará:

Final de julho : R$ 500

: R$ 500 Início de agosto : R$ 100

: R$ 100 Meio de agosto : R$ 300

: R$ 300 Final de agosto: R$ 300

Situação de cada lote

Lote 1

Qual grupo recebe: pedidos aprovados em abril

pedidos aprovados em abril Qual a situação de momento: trabalhadores receberam a 3ª parcela em poupança social digital da Caixa entre 27 de junho e 4 de julho. Saques liberados no próximo dia 18 de julho e 19 de setembro.

trabalhadores receberam a 3ª parcela em poupança social digital da Caixa entre 27 de junho e 4 de julho. Saques liberados no próximo dia 18 de julho e 19 de setembro. Quantas a receber: 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. Até o momento as datas não foram divulgadas.

Lote 2

Qual grupo recebe: pedidos aprovados em maio

pedidos aprovados em maio Qual a situação de momento: trabalhadores receberam a 2ª parcela em poupança social digital entre 27 de junho e 4 de julho. Saques liberados no próximo dia 18 de julho e 19 de setembro.

trabalhadores receberam a 2ª parcela em poupança social digital entre 27 de junho e 4 de julho. Saques liberados no próximo dia 18 de julho e 19 de setembro. Quantas a receber: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. Até o momento as datas não foram divulgadas.

Lote 3

Qual grupo recebe: pedidos aprovados no início de junho

pedidos aprovados no início de junho Qual a situação de momento: trabalhadores receberam a 1ª parcela em poupança social digital em 16 ou 17 de junho. Saques ficaram disponíveis entre 6 e 14 de julho.

trabalhadores receberam a 1ª parcela em poupança social digital em 16 ou 17 de junho. Saques ficaram disponíveis entre 6 e 14 de julho. Quantas a receber: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. Até o momento as datas não foram divulgadas.

Lote 4

Qual grupo recebe: pedidos aprovados no fim de junho

pedidos aprovados no fim de junho Qual a situação de momento: trabalhadores receberam a 1ª parcela em poupança social digital entre 27 de junho e 4 de julho. Saques liberados no próximo dia 18 de julho e 19 de setembro.

trabalhadores receberam a 1ª parcela em poupança social digital entre 27 de junho e 4 de julho. Saques liberados no próximo dia 18 de julho e 19 de setembro. Quantas a receber: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. Até o momento as datas não foram divulgadas.

4ª parcela já vai começar

Assim também como aconteceu com os últimos pagamentos, o primeiro grupo de contemplados com a nova parcela também deverão ser os beneficiários inscritos no Bolsa Família. O grupo não precisa fazer nenhum tipo de solicitação para recebimento das parcelas de prorrogação.

Ademais, os beneficiários do Bolsa Família não precisa realizar nenhuma solicitação adicional. Quem está cadastrado receberá normalmente.

O Pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial para cadastrados no Bolsa Família acontecem de acordo com o último digito do Número de Identificação Social (NIS). Diferentemente dos outros grupos de beneficiários do auxílio, os inscritos no Bolsa Família já possuem seu calendário pré-definido de acordo com o NIS.

