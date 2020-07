Governo quer capitalização da Previdência e nova CPMF após pandemia

Objetivo do ministro é que o trabalhador seja responsável por sua aposentadoria

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem objetivo de fazer a capitalização da Previdência e criar um novo CPMF após a crise da pandemia do novo coronavírus passar. O objetivo do ministro é retornar com seu programa de reformas trabalhistas e tributárias.

No caso da capitalização da Previdência, cada trabalhador será responsável por poupar para sua aposentadoria. Esse ponto havia sido rejeitado durante o debate da reforma da Previdência. Há também o desejo de criar um imposto nos moldes da hoje extinta CPMF. Neste caso, a ideia é criar um imposto sobre transações digitais. O ministro deseja ainda aumentar a contratação de trabalho por hora, em vez de mensal.

De acordo com a equipe econômica do governo, a ideia com esses projetos é incluir os 38 milhões de brasileiros considerados invisíveis socialmente no mercado de trabalho. Esses 38 milhões de brasileiros foram “descobertos” pelo governo por causa do auxílio emergencial de R$ 600. Esse grupo não trabalha com carteira assinada.

Ainda de acordo com o ministro, o governo deve focar em programas sociais que garantam rendas à parcela mais pobre dos brasileiros. Por isso, foi divulgada a ideia de unificar o Bolsa Família com outros benefícios sociais, criando o Renda Brasil. O ministro também deseja que o Renda Brasil estimule a educação e ascensão social dos mais pobres.

Para estimular a educação, a ideia é de que quem receba o Renda Brasil deva fazer curso de capacitação para reforçar o ensino fundamental. A capacitação deve ser oferecida pelo governo e Sistema S, como Senac e Sesi.