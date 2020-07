Gracyanne empina bumbum em foto ousada e ensina técnica para ‘chupar a barriga’ · .

Gracyanne Barbosa divertiu seus seguidores ao publicar uma foto de biquíni neste domingo (12). Com o bumbum empinado e a barriga encolhida, a musa fitness ensinou uma técnica para prender a respiração e revelou os bastidores da imagem. Nos comentários, os fãs da mulher de Belo brincaram com a situação e elogiaram as curvas de Gracy.

“Amiga, pode respirar. Quem também prende a respiração na hora da foto? A minha irmã, Giovanna Jacobina, diz assim: ‘Chupa a barriga, olha pro sol e agora faz cara de bonita'”, brincou a influenciadora, que conta com 8,6 milhões de seguidores. Ela continuou entregando os bastidores da imagem.

“Ainda tem Reinaldo Drummond segurando a folha para dar uma cor, e eu tô pendurada numa cadeira pra pegar a luz boa”, explicou ela. “Segurar que barriga? Amiga, eu com uma bunda dessa só ia andar pelada”, comentou a cantora Simony.

“Se até a Gracyanne segura o ar pra tirar foto, quem sou eu pra não fazer isso?”, brincou a seguidora Tayla Barbosa. “O bumbum mais lindo do mundo”, reagiu o fã Jordinaldo Silva.

No último dia 9, Gracyanne publicou um vídeo curto, de fio dental e usou a legenda para reclamar de “quilinhos e gordurinhas” em excesso. Durante a quarentena, a musa fitness de 36 anos tem treinado em uma academia gigante que tem na mansão com o cantor Belo.

Veja abaixo os posts de Gracyanne:









