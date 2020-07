Gráficos no ENEM: Conheça os principais tipos e como interpretá-los

Gráficos estão sempre presentes no ENEM e nos vestibulares de modo geral. Saber interpretá-los é essencial para ir bem em muitas questões de diversas disciplinas, desde matemática até geografia.

Existem muitos tipos de gráficos que podem ser usados como bases para questionamentos. Eles mostram dados estatísticos que vão ser usados para fazer cálculos ou simplesmente responder questões teóricas.

Tipos de gráficos mais comuns no ENEM

Como falamos, os gráficos podem surgir de diferentes maneiras no ENEM.

1 – Gráfico de barras / colunas

É um gráfico para associar variáveis qualitativas. ele apresenta os dados através de colunas ou barras horizontais.

2 – Gráfico de linhas

O gráfico de linhas também conhecido como gráfico de segmentos. É mais indicado para representar a evolução dos valores de uma variável que ocorre dentro de um período de tempo.

3 – Gráfico de Setores (pizza)

O gráfico de setores é mais conhecido como pizza, por se assemelhar à massa dividida em pedaços. Ele é circular e cada parte é representado por uma cor diferente.

Dicas para interpretar os gráficos

Fora saber os principais tipos de gráficos, é importante ter ideia de como interpretá-los no ENEM. Selecionamos algumas dicas para lhe ajudar.

Veja se os dados do gráfico têm a ver com o enunciado

As questões pedem informações específicas e na hora de analisar o gráfico esquecemos de relacionar o que é pedido. Por isso, para ajudar no acerto com segurança leia atentamente o enunciado antes de ir diretamente para a imagem.

Informações no eixo vertical e no eixo horizontal

Os gráficos colunas, barras e linhas, principalmente, apresentam eixos, um na vertical e outro na horizontal. Perceba os dados que estão em ambos os eixos e não somente em um.

Às vezes as informações não estão implícitas no enunciado, mas vendo certinho cada eixo você identifica na hora.

Preste atenção se há contextualização

Você vê um gráfico repleto de números e porcentagens e já se desespera, seja no ENEM ou no vestibular. O melhor é manter a calma e perceber se há algum contexto por trás dos dados, como algo do cotidiano, por exemplo: informações sobre o trânsito no Brasil, vítimas de coronavírus, etc.

Então, antes de pensar que tudo aquilo de número merecerá um cálculo complicadíssimo, note se há algo teórico por trás.

E então, preparado (a) para enfrentar os gráficos do ENEM 2020? Leia também um outro artigo para se dar bem na prova: Matemática no ENEM: Macetes para acertar mais questões